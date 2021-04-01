Ожидать ли сдвигов в системе здравоохранения региона? Этот вопрос на повестке дня в Общественной палате. Председатель областного Заксобрания поблагодарил общественников за активную

Ожидать ли сдвигов в системе здравоохранения региона? Этот вопрос на повестке дня в Общественной палате. Председатель областного Заксобрания поблагодарил общественников за активную работу в прошлом году. Одна из главных задач года нынешнего – заставить исполнительную власть улучшить ситуацию с региональной медициной, отметил Владимир Киселёв. Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: Постараемся как-то выправить хоть как-то немножко