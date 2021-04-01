Теперь назначение пособия будет осуществляться более адресно.

С 1 апреля во Владимирской области, как и по всей стране, увеличены пособия на детей от 3 до 7 лет. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина выплаты будут назначаться в размере 50, 75 и 100 % от регионального прожиточного минимума на ребенка и будут варьироваться в зависимости от доходов семьи. Кроме того, выплаты можно получить на детей, находящихся под опекой. С учетом изменившихся правил обновлена и форма заявления на портале госуслуг.Ранее семьям, которые имели среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере - 50% от прожиточного минимума на детей. Теперь назначение пособия будет осуществляться более адресно. Заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты принимается, начиная с 1 апреля 2021 года. При этом, соответствующий перерасчет пособия осуществляется с 1 января 2021 г.