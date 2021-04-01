Вернулись с наградами России. Владимирские студенты стали призёрами соревнований по пауэрлифтингу. Это силовой вид спорта. Основан на преодолении сопротивления тяжёлого веса. Пауэрлифтинг

Вернулись с наградами России. Владимирские студенты стали призёрами соревнований по пауэрлифтингу. Это силовой вид спорта. Основан на преодолении сопротивления тяжёлого веса. Пауэрлифтинг ещё называют силовым троеборьем. Соревнования проходили в Тамбове. В них участвовали более 140 человек из 28 регионов страны. Нашу область представляла команда Владимирского госуниверситета в составе 8 спортсменов и спортсменок. В результате владимирцы