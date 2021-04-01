Власти уверены, что её знания и умения помогут в нормализации лекарственного обеспечения, в том числе региональных льготополучателей

С 29 марта директором Центра закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения назначена Ольга Лобанова. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Организация – правопреемник Областного аптечного склада, основная цель которого – обеспечение льготников лекарствами.«Ольга Александровна – провизор высшей квалификационной категории. Она была заведующей аптекой Владимирской областной клинической больницы, имеет большой опыт в фармацевтическом деле. Её знания и умения помогут в нормализации обеспечения населения льготными препаратами», – рассказал и.о. главы департамента здравоохранения Александр Жестков.Справочно:Ольга Лобанова в 1986 году окончила Курский государственный медицинский институт по специальности «Фармация». Общий стаж работы в здравоохранении – 35 лет.