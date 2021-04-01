С 29 марта она назначена на должность директора регионального Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения.

С 29 марта на должность директора регионального Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения назначена Ольга Лобанова. Соответствующее распоряжение Департамента здравоохранения Владимирской области подписал руководитель ведомства.Центр осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения – правопреемник Областного аптечного склада. Основная цель его работы – обеспечение лекарственными препаратами, вакцинами и иммунобиологическими лекарствами, а также наркотическими средствами и психотропными веществами льготных категорий граждан.«Ольга Александровна Лобанова – провизор высшей квалификационной категории. Она являлась заведующей аптекой Владимирской областной клинической больницы, имеет большой опыт в фармацевтическом деле. Её знания и умения помогут в нормализации лекарственного обеспечения, в том числе региональных льготополучателей. Наша коллега уже активно включилась в этот процесс», – сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения Александр Жестков.Ольга Лобанова в 1986 году окончила Курский государственный медицинский институт по специальности «фармация». Общий стаж работы в сфере здравоохранения – 35 лет, в том числе 10 лет – в должности заведующей аптекой Владимирской областной клинической больницы.