Соперником черно-белых станет футбольный клуб Тверь. Матч пройдет на малой домашней арене.

Соперником черно-белых станет футбольный клуб "Тверь". Матч пройдет на малой домашней арене.По итогам первого круга первенства, наша команда, благодаря победной серии из девяти матчей, с тридцатью очками - на второй строчке турнирной таблицы, по тридцать очков имеют и вторые команды питерского “Зенита” и московского “Динамо”. Отрыв от идущего на первом месте "Долгопрудного" - восемь очков. "Тверь" - на шестнадцатом месте. Начало игры - в 18.00.Александр Акимов, директор ФК «Торпедо» (Владимир): «Я думаю, что сезон интересный предстоит и игр много и соперники разные, поэтому приглашаю всех на футбол, на стадион, поддержать нашу команду. Я считаю, что будет интересно, есть смысл смотреть: непонятно, как мы, как соперники, как матч закончится, поэтому все на футбол обязательно, если кто не может, то в интернете».