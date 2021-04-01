С 1 апреля Центры занятости региона возвращаются к привычному режиму работы, т.е. возобновляют очный прием граждан. Однако функцию дистанционной регистрации для безработных решено все-таки

С 1 апреля Центры занятости региона возвращаются к привычному режиму работы, т.е. возобновляют очный прием граждан. Однако функцию дистанционной регистрации для безработных решено все-таки оставить. Этот формат востребован у владимирцев. Меж тем, областные чиновники наплыва горожан в службы занятости не ждут. За последние три месяца уровень безработицы в регионе снизился почти вдвое. Этот показатель сейчас