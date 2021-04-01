По словам родителей, поступил звонок, что в них расположены взрывные устройства.

По словам родителей, поступил звонок, что в них расположены взрывные устройства.Поэтому ученики и учителя школ № 49 и №36 в спешном порядке покинули здания. Их оперативно разбирают по домам родители.На место происшествия была вызвана полиция.Чуть позже поступила информация, что аналогичным образом эвакуирована школа №8.Также один из охранников рассказал, что якобы похожие сообщения были в выходные. И для осмотра приезжали полицейские с собакой. А теперь, такое, по его словам, идет по всей области.Вот, что сообщил уполномоченный по правам ребенка по Владимирской области Геннадий Прохорычев: "Забрал ребёнка из продленки. Кто-то позвонил в управление образования о минировании школ. 23 и 9 школы эвакуировались. За три минуты всех вывели, а это около 150 детей и 40 взрослых. Пожарные и Росгвардия приехала в течение 5 минут. Идёт проверка школ. Может кто-то шутить 1 апреля..."На месте происшествия работает наш сотрудник.Все подробности смотрите в итоговом выпуске "Вестей", на нашем сайте, а также на страницах ВГТРК "Владимир" в соцсетях и Телеграм.Информация дополняется.