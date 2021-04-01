Массовая эвакуация в учреждениях Владимира. Как нам стало известно, из ряда школ города вывели всех детей и сотрудников. Эвакуировали из здания мэрии и чиновников горадминистрации. На месте

Массовая эвакуация в учреждениях Владимира. Как нам стало известно, из ряда школ города вывели всех детей и сотрудников. Эвакуировали из здания мэрии и чиновников горадминистрации. На месте работают спецслужбы. По информации нашего источника из правоохранительных органов, причина эвакуации – некое письмо от “электронного террориста”, который сообщил, что якобы заложил в учреждениях взрывные устройства. Информация дополняется.