Девочка-даун поймала Золотую рыбку, смотрит на неё ""тупыми"" глазами, а та ей говорит:
- Девочка, отпусти меня, я исполню твои три самые сокровенные желания!
- Хотю огломный нос и штоб с бододавками. - И появился у неё огромный нос с бородавками.
- Второе желание.
- Хотю огломные уши и штоб волосатые такие...- и появились у неё огромные волосатые уши.
- А третье твоё желание, девочка.
- А есё хотю вот такую больфую ж*пу и штоб она вот так колыхалась из стороны в сторону.
Всё получилось, как хотела девочка. Рыбка посмотрела на это зрелище и говорит:
- Девочка, ну скажи мне, пожалуйста, ТЫ и так
ДЕБИЛЬНАЯ, СТРАШНАЯ И ТУПАЯ КАК ВАЛЕНОК, ты что, не могла заказать у меня, чтобы ты была КРАСИВОЙ, СТРОЙНОЙ, УМНОЙ, а!?
- ......а что, МОЖНО БЫЛО!!!???
еще анекдот!