Об этом сообщается на официальном сайте владимирского автовокзала.

Во Владимире изменилось расписание рейсовых автобусов, курсирующих между областным центром, Нижним Новгородом и городом Иваново. Об этом сообщается на официальном сайте владимирского автовокзала.С 9 апреля межрегиональные автобусы по маршруту «Нижний Новгород – Владимир» будут отправляться от автостанции в Вязниках по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:10. Ранее они выезжали в 17:25.Со 2 апреля возобновляется автобусное сообщение «Владимир – Иваново» с выездом из Владимира в 16:45 по пятницам и воскресеньям.