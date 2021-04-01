В результате пожарно-тактического занятия все поставленные задачи были выполнены.

Сотрудники МЧС России провели учения на подстанции 220 кВ «Районная». Об этом сообщает руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Мероприятие прошло в тесном взаимодействии спасателей с персоналом объекта. Основная задача – отработать порядок действий оперативного персонала подстанции и сотрудников противопожарной службы.Впервые энергетики и МЧС проводили противопожарную тренировку на новой подстанции, которая была преобразована в энергообъект «закрытого» типа.По легенде, на объекте происходит чрезвычайная ситуация – возгорание трансформатора. После учебного срабатывания защиты он отключается, включается автоматизированная система пожаротушения. Дежурный диспетчер определяет, что отключилось, сообщает о возгорании, докладывает начальству о ЧП и характере повреждений. До приезда спасательных подразделений энергетики обеспечивают сотрудникам МЧС доступ к очагу пожара для тушения пламени.Перед тем, как приступить к ликвидации огня, пожарные производят заземление техники и вооружения. Дополнительно к стандартному обмундированию выдаются диэлектрические ботинки и перчатки.Как отмечает пресс-служба ведомства, в результате пожарно-тактического занятия все поставленные задачи были выполнены.