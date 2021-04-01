Не проехать и не пройти. Бизнесмены и жители улицы 16 лет Октября просят отремонтировать участок дороги, по которому невозможно нормально передвигаться.

Не проехать и не пройти. Бизнесмены и жители улицы 16 лет Октября просят отремонтировать участок дороги, по которому невозможно нормально передвигаться.Вместо дороги - полоса препятствий. Именно такими словами называют этот участок люди, которые живут и работают на улице 16 лет Октября во Владимире. По их словам, ремонта этой дороги не было с советских времен. Здесь регулярно образуются пробка из фур, которые встают на мель, в огромных лужах. Даже скорая помощь не всегда может проехать по этим ямам. А в конце улице - жилые дома, и единственный путь до магазина - опять же по этой дороге. По ней ходят и дети.Валентина, местная жительница:- Ой да вы что, не дай бог упадет споткнётся, дети же тоже маленькие. Это ж можно и ноги поломать и голову, и всё что угодно. Не только дети, но и бабушки. Для бабушек вообще самое страшное, вот идут они споткнутся и все.Илья приезжает сюда на работу. Мужчина осенью сделал подвеску на своём авто, но к лету ремонт придётся повторить, а это около 30 тысяч рублей - рассказывает Илья. Ездить здесь не только дорого, но и опасно. Курсируя между ямами, можно задеть чужой автомобиль или пешехода.Илья Шпилевой, житель города Владимира:- Опасность в том, что в условиях своей полосы мы не можем нормально разъезжаться. в условиях зимнего режима, есть наледи, есть возможность постоянная, что тебя снесёт друг на друга. проблема в том, что непонятно кто будет прав, а кто виноват.Жители и предприниматели неоднократно писали в городскую администрацию с просьбой навести порядок на этом участке дороги или хотя бы сравнять ямы грейдером. Ответ всегда один - денег нет. По словам бизнесменов, в мэрия предложила альтернативный план решения проблемы.Максим Иванов, житель города Владимира:- По информации, она предлагала это сделать коммерсантам, которые находятся на этой улице. Но коммерсанты ответили отказом.Потому что их можно и понять, почему они должны делать эту улицу?В администрации Владимира знают о ситуации. Предложение для бизнес- сообщества расположенного на этой улице, мэрия выдвинула не просто так. Если грузовые машины разбивают дорогу, муниципально-частное партнерство вполне возможно - заявили в администрации. Но капитального ремонта улицы 16 лет Октября в этом году ждать не придется.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира:- Ремонт, залатывание этой дороги и в этом году запланирован. Но более конкретные планы будут сверстаны, когда дороги окончательно освободятся от льда и снега, и наши сотрудники проедут, определят фронт работ. Ну и в зависимости от финансирования, которое будет выделено, будет производится ремонт дорог и на 16 лет Октября.Не делают здесь ремонт и из-за отсутствия общественного транспорта. И все же люди надеются , что хотя бы в следующем году при формировании бюджета капремонт дороги запланируют .Константин Миронов, Семён Карпов "Вести-Владимир"