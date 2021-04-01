В марте специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели в областном центре девять ограничений, отключений тепла у злостных неплательщиков, среди которых юридические лица. О ..

В марте специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели в областном центре девять ограничений, отключений тепла у злостных неплательщиков, среди которых юридические лица.О грядущих отключениях в марте компании получили уведомления. Сумма их долга составила 4,69 млн рублей.Как отметили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс», шесть предприятий оплатили задолженность на сумму 365 тысяч рублей и поставка энергоресурса была возобновлена. На 1 апреля без тепла и горячей воды остались три предприятия.В адрес ещё 39 организаций в марте также были направлены письма об ограничительных мерах, но все они погасили долги на общую сумму - 11,55 млн рублей.Во владимирском филиале напоминают, что отключение возможно в случае возникновения неуплаты за один и более периодов платежа по договору. Далее должнику направляется уведомление о сумме долга и возможных санкциях и дается срок до следующего ежемесячного платежа. Если средства не поступают, «ЭнергосбыТ Плюс» направляет второе уведомление. Производится частичное самостоятельное ограничение. Через пять дней специалисты компании производят полное отключение: перекрывают вентили, производят их опломбировку и составляют соответствующей акт. Воспользоваться услугой компания сможет только после того, как полностью рассчитается за уже потребленные ресурсы или заключит соглашение о реструктуризации долга.Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает об административной ответственности, которая предусмотрена за срыв пломб и самовольное подключение. Сумма штрафа для должностных лиц составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.