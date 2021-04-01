С жалобой в Роспотребнадзор пожаловался местный житель.
Суд Владимира приостановил на 60 суток работу предприятия общественного питания sushilike33 на улице Суздальская, 5. С жалобой в Роспотребнадзор пожаловался местный житель.
В ходе проверки установлены следующие нарушения санитарного законодательства:
- прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания осуществляется без маркировки и товаросопроводительной документации;
- не представлены декларации о соответствии на пищевую продукцию, реализуемую вне предприятия общественного питания;
- на предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, допущена работа с использованием сырья;
- не представлен ассортимент изготавливаемой продукции, утвержденный руководителем (индивидуальным предпринимателем) организации. Не представлены технологические карты по приготовлению блюд;
- в производственном помещении, где осуществляется приготовление и формирование наборов готовых блюд, отсутствует бактерицидное оборудование;
- сотрудниками осуществлялась работа при отсутствии медицинского осмотра;
- производственные столы, используемые для разделки сырья (рыба с/м, мясо птицы), а также приготовления готовых блюд не имеют маркировки, что способствует микробному загрязнению готового продукта;
- не представлена программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП. Производственный контроль, путем проведения лабораторных исследований, за качеством изготавливаемой продукцией не осуществляется.
Выявленные нарушения не обеспечивают безопасность готовой продукции и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
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