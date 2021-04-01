Сообщается, что сотрудники ИК-2 в Покрове соблюдают право заключённых на непрерывный восьмичасовой сон.

УФСИН по Владимирской области заявило, что Алексею Навальному оказывается необходимая помощь в соответствии с его медицинскими показаниями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.«Сотрудники ИК-2 в Покрове соблюдают право заключённых на непрерывный восьмичасовой сон. Ночью они обходят помещения и проводят визуальную проверку осуждённых. Данные меры не препятствуют их отдыху», - прокомментировали в УФСИН слова Алексея Навального о регулярных ночных проверках, которые не дают ему спать.Добавим, что администрация колонии вынесла ему несколько выговоров – за отказ выполнять обязанности дежурного по камере, нарушение формы одежды, несоблюдение распорядка дня.Напомним, что 31 марта политик объявил голодовку, а также потребовал пустить к нему приглашённого врача.