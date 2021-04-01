Департамент социальной защиты населения ведёт ежедневный мониторинг среди жителей старше 60 лет, направленный на выявление желающих привиться от Covid-19.

К концу марта во Владимирской области вакцинацию от коронавируса прошли 10 840 пенсионеров. Департамент социальной защиты населения ведёт ежедневный мониторинг среди жителей старше 60 лет, направленный на выявление желающих привиться от Covid-19.По информации на 29 марта, охвачено уже почти 120 тысяч человек, из которых более 18 500 изъявили желание пройти вакцинацию. При этом 59% уже введён компонент «Спутник V».Напомним, что ведомство организует доставку пожилых граждан к пунктам, где можно пройти иммунизацию. На транспорте учреждений социального обслуживания на прививку доставлены почти 3300 человек.В 28 стационарных учреждениях соцобслуживания привито 100% или более 1890 владимирцев.Все желающие могут обратиться на единый социальный телефон: 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33.