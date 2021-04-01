Соответствующих документов на отстрел мужчина не имел.

В дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району Владимирской области поступил сигнал о незаконной охоте в Судогодском районе.Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили пулевые отверстия в шее беременной самки лося. Сотрудники охотхозяйства пояснили, что в этот период времени добыча лосей запрещена в соответствии с Правилами охоты.В результате противоправных действия Государственной инспекции по охране и использованию животного мира был причинен ущерб на сумму 80 000 рублей. Полицейские при содействии работников охотхозяйства провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Спустя несколько дней браконьера вычислили - им оказался 58-летний житель Владимира. В содеянном он сознался. Соответствующих документов на отстрел мужчина не имел. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.Фото: Архив Вести-Владимир