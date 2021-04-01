С первого апреля в стране вступили в силу изменения в правила сдачи практического экзамена в ГИБДД. Теперь он будет проходить не в два этапа, а в один.

С первого апреля в стране вступили в силу изменения в правила сдачи практического экзамена в ГИБДД. Теперь он будет проходить не в два этапа, а в один. Подробности у Никиты Тарбеева.Ти-ти-ти- ты видел, это было просто прям... Вот в миллиметре я проехала.Курсант Анна Морозова уже на финишной прямой . Через три недели теория, затем экзамен по вождению. И он уже не будет, как раньше, делиться на "автодром" и "город". Все элементы , которые раньше сдавали на площадке, теперь нужно будет продемонстрировать прямо на дороге. Это разворот, заезд в гараж и параллельная парковка. Змейку делать теперь , понятно, не надо...- Так , внимательно смотри. Проезжаем светофор в прямом направлении, после светофора выбирай место для разворота - самостоятельно развернёмся- угу?Впрочем , если подходящих условий для выполнения этих элементов по дороге не подвернется, экзаменатор может попросить курсанта всё-же отправиться на автодром.Александр Ершов, заместитель начальника УГИБДД МВД России по Владимирской области:- Если отсутствуют улицы с малой интенсивностью, тупиковые улицы на отдалении от находящихся многоквартирных застроек, то допускается сдача экзаменов по вождению на закрытых площадках. Вместе с тем, на этапы, как я уже говорил, делиться данный экзамен не будет, то есть это будет производиться одновременно.Анна Морозова, курсант:- Мне кажется это правильно , сдавать не на площадке, а в условиях реальной жизни , в условиях реальных парковок во первых и проще учиться и проще потом ориентироваться на местности , нежели оторванный от жизни где-то дром , который трудно применить на практике.Изменения регламента призваны добавить в экзаменационную поездку элемент неожиданности- курсант должен быть в любой момент готов к импровизации. Еще один плюс- вместо двух дней , теперь все сдаётся за один. Но на деле , времени на экзамен теперь потребуется больше, заявляют преподаватели автошкол.Максим Жилин, инструктор по вождению:- На мой взгляд, плюс заключается в том, что обстановка на экзамене будет приближена максимально к городской и водитель будет проходить не только по маршруту заученному, но и припарковаться, заехать в гараж. Инспектор будет давать задания и водитель должен будет их выполнять. А минусы, минусы будут заключаться в том, что это будет занимать много времени, много времени на экзамен и будут очереди.А вот мотоциклисты "автодром" по-прежнему будут сдавать отдельно. Не затронули нововведения и теоретическую часть экзамена - это всё так же двадцать вопросов с правом на две ошибки.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Вести Владимир.