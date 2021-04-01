Пенсионерам необходимо соблюдать ряд ограничений, предписанный для пожилых лиц.

Ограничительные меры для граждан старше 65 лет продлены до 15 апреля. Им необходимо соблюдать режим самоизоляции, разрешено обращаться за медпомощью, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин. От самоизоляции освобождаются те, кто прошел вакцинацию и спустя 2 недели после второй прививки прошел госрегистрацию и те, у кого есть справка о выявлении антител, действующая в течении 2 месяцев.Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленку, могут продлить электронный больничный до 1 мая. Он будет оплачен Фондом соцстрахования. В регионе продолжается и поставка необходимых вещей пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Также они могут обратиться за помощью по круглосуточным телефонам. Кроме того, департамент соцзащиты населения организует представление услуг на дому: помощь в приготовлении пищи, уборка, оплата коммуналки. В отдаленные населенные пункты выезжают мобильные бригады, а дистанционно проводятся различные занятия и мастер-классы.