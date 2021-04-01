Сумма причиненного собственнику ущерба составила 286 тысяч рублей.

В декабре прошлого года в ОМВД России по Кольчугинскому району Владимирской области обратились представители компьютерного клуба, сообщившие о пропаже 13 видеокарт. Заявители пояснили, что накануне заменили видеокарты на новые, а старые оставили в помещении на временное хранение. Спустя время обнаружили их пропажу.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 28-летний местный житель.Фигурант, ранее работавший в заведении, знал о замене видеокарт на новые и оставленных старых. Воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, мужчина похитил сложенные видеокарты и в дальнейшем продал их.Собственникам был нанесен ущерб на сумму 286 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации«Кража», передано в суд для рассмотрения по существу.