Соответствующий Указ 31 марта подписал губернатор Владимир Сипягин.

Во Владимирской области с 1 апреля отменен для пожилых людей старше 65 лет. Теперь мера носит рекомендательный характер.Соответствующий Указ 31 марта подписал губернатор Владимир Сипягин.Напомним, что из-за пандемии коронавируса пенсионеры из категории 65+ и владимирцы с хроническими заболеваниями должны были находиться на с марта 2020 года.