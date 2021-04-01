Проводится конкурс по прыжкам в воду с пятидесятиметровой вышки.
Бассейн - полтора на полтора метра. Цель - попасть с такой высоты в бассейн.
Участвуют трое: философ, физик и математик.
Первым прыгает философ. Рассмотрел бассейн и вышку с философской точки зрения, прыгнул и попал.
Вторым прыгает физик. Рассмотрел бассейн и вышку с точки зрения теории относительности, учел поправку на ветер, прыгнул и попал.
Прыгает математик. Долго выводил математическую модель вышки и бассейна, наконец прыгнул...
И ВЗЛЕТЕЛ ВВЕРХ!!! Знаком, наверное, где-то ошибся!
еще анекдот!