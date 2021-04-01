Их построят вдали от жилых домов, чтобы люди не беспокоились.

Во Владимирской области появятся приюты для бездомных животных. Предполагается, что первый может быть построен уже в 2022 году. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Ремига во время своей пресс-конференции.Ожидается, что будут возведены три крупных центра, вместимостью по 300 особей. Сейчас департамент ветеринарии проводит аналитическую работу, готовит развёрнутую концепцию в этой сфере. Первый замглавы региона отметил, что приюты разместят вдали от жилых домов, чтобы не тревожить людей. Также будут использоваться мощности 18 ветстанций, подведомственных Департаменту ветеринарии: некоторые из них могут в перспективе стать площадками для приютов. Кроме того, на базе станций предполагается создать подразделения по предоставлению услуг по отлову и чипированию бродячих животных.На осуществление программы запланировано финансирование в размере 350 млн рублей. Из них 60 млн рублей предусмотрено на строительство трёх приютов во Владимирской области. Оставшаяся сумма в течении 6 лет будет направлена на содержание, отлов и чипирование.