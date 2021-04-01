Об этом редакции «АиФ-Владимир» сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Во Владимирской области до 15 апреля продлён срок самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.«Пожилым людям разрешается обращаться за медицинской помощью, выгуливать животных, но не дальше, чем в 100 метрах от дома, а также ходить в ближайший магазин или аптеку», - уточнили в обладминистрации.От ограничений освобождаются граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также имеющие справку о наличии антител.Добавим, что нуждающимся продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости. За помощью владимирцы могут обращаться по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112.Ранее мы сообщали, что самоизоляция для граждан 65+ , что следовало из , внесённых в Указ губернатора. В пресс-службе обладминистрации пояснили, что последняя информация расширенная и уточнённая.