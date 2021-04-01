Обязательным остаётся условие соблюдения требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса при работе театров и концертных организаций.

Во Владимирской области разрешили проведение мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах и домах культуры с максимальной заполняемостью не более 75 % от общей вместимости зала. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.«Обязательным остаётся условие соблюдения требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса при работе театров и концертных организаций», - уточнили в обладминистрации.