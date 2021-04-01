Теперь жителям области старше 65 лет только рекомендуют оставаться дома. С 1 апреля отменили режим самоизоляции для пенсионеров 65+. В “коронавирусный” указ губернатора внесли

Теперь жителям области старше 65 лет только рекомендуют оставаться дома. С 1 апреля отменили режим самоизоляции для пенсионеров 65+. В “коронавирусный” указ губернатора внесли соответствующие поправки. Напомним, ранее послабления касались только пенсионеров, которые прошли вакцинацию или имеют справку об антителах. Им разрешалось не соблюдать режим самоизоляции, а вот всем остальным гражданам за 65 лет можно