Церемония прощания состоится 2 апреля в 10:00 в церкви Спаса Преображения, расположенного в селе Спас-Беседы Судогодского района.

Во Владимирской области 31 марта после продолжительной болезни на 83 году жизни скончался бывший начальник отдела ГАИ УВД региона, подполковник милиции Владимир Кутузов.Владимир Петрович родился 13 июля 1938 года в деревне Овцыно Судогодского района. В милицию он пришёл в 1960 году. В 1986 году покинул службу по состоянию здоровья.Владимир Кутузов награждён медалями «За безупречную службу»,1,2 и 3 степени, «50 лет Советской милиции», «Ветеран труда», «200 лет МВД России», нагрудным знаком «Отличник милиции».Церемония прощания состоится 2 апреля в 10:00 в церкви Спаса Преображения, расположенного в селе Спас-Беседы Судогодского района.