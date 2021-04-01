По прогнозу на 2021 год пик подтопления придётся на 10-15 апреля.

Во Владимирской области началось половодье. Уровень воды на малых реках местами уже поднялся более чем на 2,5 метра.На Клязьме он растёт от Вязников и до посёлка Галицы и уже превышает нулевую отметку на 94 сантиметра. За прошедшие сутки вода в Вязниках преодолела 7 сантиметров.Ока вблизи Мурома поднялась на 95 сантиметров, ежедневный прирост составляет один сантиметр.Нерль вышла из берегов на 123 сантиметра, в Колокше уровень воды оказался выше нулевой отметки на 264 сантиметра.По прогнозу на 2021 год пик подтопления придётся на 10-15 апреля.Напомним, что при худших раскладах может затопить 22 населенных пункта, с населением 3 464 человека, 12 объектов экономики, 28 участков автодорог, протяженность которых составляет 50,87 километров.Отрезанными могут оказаться 30 населенных пунктов, на территории которых расположены 1343 жилых дома, где проживает 1019 человек.Из-за разведения понтонного моста через Клязьму в заречной зоне города Вязники будет ограничено транспортное сообщение с 16 населёнными пунктами. А это - 564 дома, в которых проживают 439 человек.Под угрозой подтопления окажутся ещё и 6 дорог, 229 приусадебных участков, 215 садовых участков.