По прогнозу на 2021 год пик подтопления придётся на 10-15 апреля.
Во Владимирской области началось половодье. Уровень воды на малых реках местами уже поднялся более чем на 2,5 метра.
На Клязьме он растёт от Вязников и до посёлка Галицы и уже превышает нулевую отметку на 94 сантиметра. За прошедшие сутки вода в Вязниках преодолела 7 сантиметров.
Ока вблизи Мурома поднялась на 95 сантиметров, ежедневный прирост составляет один сантиметр.
Нерль вышла из берегов на 123 сантиметра, в Колокше уровень воды оказался выше нулевой отметки на 264 сантиметра.
По прогнозу на 2021 год пик подтопления придётся на 10-15 апреля.
Напомним, что при худших раскладах может затопить 22 населенных пункта, с населением 3 464 человека, 12 объектов экономики, 28 участков автодорог, протяженность которых составляет 50,87 километров.
Отрезанными могут оказаться 30 населенных пунктов, на территории которых расположены 1343 жилых дома, где проживает 1019 человек.
Из-за разведения понтонного моста через Клязьму в заречной зоне города Вязники будет ограничено транспортное сообщение с 16 населёнными пунктами. А это - 564 дома, в которых проживают 439 человек.
Под угрозой подтопления окажутся ещё и 6 дорог, 229 приусадебных участков, 215 садовых участков.