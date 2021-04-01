Муром первый из городов примет международный турнир по кёрлингу. Международный турнир по кёрлингу “WCT Murom Classic 2021” среди мужских команд планируется провести с 26 апреля по 1 мая. В Муром

Муром первый из городов примет международный турнир по кёрлингу. Международный турнир по кёрлингу “WCT Murom Classic 2021” среди мужских команд планируется провести с 26 апреля по 1 мая. В Муром приедет 12 команд из Швейцарии, Швеции, Турции и России. В ходе соревнований титулованные российские кёрлингисты проведут для зрителей мастер-классы. Как сообщают в обладминистрации, спортшкола Мурома может открыть отделение