В условиях смены риторики Центробанком, роста процентных ставок и увеличения дефолтности портфеля, лизинговые компании будут искать возможности для оптимизации работы с клиентами, ..

В условиях смены риторики Центробанком, роста процентных ставок и увеличения дефолтности портфеля, лизинговые компании будут искать возможности для оптимизации работы с клиентами, рассказал генеральный директор компании Дмитрий Ивантер в ходе конференции «Российский лизинг: перезагрузка 2021», организованной Worldwide Expert Conferences при поддержке Объединённой лизинговой ассоциации. Одним из эффективных в текущей ситуации решений может стать переход лизинговой отрасли к работе с клиентами по плавающей ставке. ВТБ Лизинг уже со многими крупными клиентами заключает договора на таких условиях.«В 2021 году российский лизинговый бизнес будет догонять рынок кредитования по уровню просрочки. Дефолтность постепенно вызревает, и это будет сказываться на показателях доходности бизнеса лизинговых компаний, которые не создали достаточных резервов в 2020 году. Кроме того, стоимость фондирования резко выросла, и есть опасность попасть в ножницы процентной ставки. В основном лизинговый рынок живет в логике фиксированной ставки для клиентов, поэтому такая ситуация весьма вероятна», - отметил Дмитрий Ивантер.Сегмента автолизинга данная проблема коснется в наименьшей степени в связи с исходно достаточно высокими ставками и относительно короткими сроками заключения договоров (в среднем дюрация портфеля 1,5-3 года). В корпоративном сегменте целый ряд лизинговых компаний, которые финансировали крупных клиентов по низким фиксированным ставкам на длительный срок при отсутствии таких же дешевых и длинных рыночных пассивов будут нести убытки по таким договорам в 2021 году.«ВТБ Лизинг перешел с большинством крупных клиентов на лизинговые договоры, в которых платежи привязаны к ключевой ставке ЦБ, чтобы снизить эти риски в своем портфеле. Мы фиксируем в договоре правила пересчета графика платежей, их можно разделить на два класса. В одной категории идет полная привязка к движению ключевой ставки, и на периодической основе с изменением ключевой ставки этот график автоматически пересчитывается и направляется клиенту. В другой логике есть определенные триггеры, например, если ключевая ставка выросла или упала на определенную величину, то в момент, когда это происходит, стороны могут использовать право на пересчет лизинговых платежей. Мы считаем, что это действенный механизм митигации процентного риска для обоих участников сделки», - рассказал Дмитрий Ивантер.