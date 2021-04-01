Их доход за четыре года работы оценивается в 10,2 млн рублей.

За организацию подпольного казино в Александровском районе осудят двоих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следователей, в декабре 2015 года 46-летняя женщина, имеющая опыт в реализации лотерейной продукции и проведением мгновенных лотерей, предложила своему знакомому организовать незаконное игорное заведение. В результате они открыли в Киржаче и Александрове два подпольных клуба для азартных игр через интернет.Их доход за четыре года работы оценивается в 10,2 млн рублей.В целях конспирации незаконного бизнеса работа велась под видом дилингового центра. Для маскировки были составлены фиктивные заключения специалистов, договоры и лицензии на брокерскую деятельность.Во время обысков изъяты документация, восемь терминалов и 12 системных блоков со специализированным программным обеспечением для азартных игр.Вину злоумышленники не признали. Дело направлено в суд на рассмотрение.