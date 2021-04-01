Общественники предлагают рассмотреть две других территории - на стыке Октябрьского проспекта с улицей Дворянской, а также Спасский холм и Княжедворье.

Во Владимире инициативная группа горожан, в числе которых краеведы, историки, художники, архитекторы просят главу региона пересмотреть место для установки памятника Андрею Боголюбскому.Они не согласны с выбором для монумента мест: на улице Луначарского, либо на улице Мира - между Белым домом и новым арбитражным судом. Напомним, что такое предложение поступило по под председательством замгубернатора Романа Годунина.Общественники предлагают рассмотреть две других территории - на стыке Октябрьского проспекта с улицей Дворянской, а также Спасский холм и Княжедворье.К слову, памятник Великому князю, по результатам не отменённого пока конкурса 2012 года, должен был появиться напротив Театральной площади.Напомним, что голосование пройдёт на официальном сайте владимирской мэрии. Его планируется завершить к началу мая.Далее власти планируют провести повторный конкурс на проект памятника. По мнению рабочей группы, выбранный в 2012 году вариант не впишется в вышеуказанные территории.