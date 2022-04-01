Кинологические расчёты приняли участие в тренировочных спусках спасателей МЧС России на аэродроме...

Кинологические расчёты приняли участие в тренировочных спусках спасателей МЧС России на аэродроме ДобрынскоеВ Суздальском районе Владимирской области завершаются тренировки специалистов спасательных центров МЧС России. С 14 марта по 1 апреля более 70 сотрудников Центра «Лидер», отряда «Центроспас», авиационно-спасательного центра «Жуковский» и Ногинского спасательного центра отрабатывают навыки десантирования парашютным и беспарашютным способом. Десантирование спасателей-парашютистов производятся с вертолета Ми-8 с высот от 600 до 2500 метров на парашютных системах типа Д-6 серии 4, Д-1-5У, П1-У и парашютных системах специального назначения.Чуть более чем за две недели спасатели МЧС России осуществили более тысячи прыжков с парашютом, 37 спусков при помощи спусковых устройств и 7 десантирований грузов.В последние дни тренировок на аэродром прибыли четвероногие помощники – поисково-спасательные собаки. Вместе с кинологами они совершили тренировочные спуски беспарашютным способом на СУРах. Овчарка Руна и лабрадор Эрни – молодые собаки: Руна свой первый прыжок совершила в прошлом году, а Эрни на этих сборах десантируется впервые. Кроме непосредственно спуска сразу после приземления собаки должны выполнить непосредственную задачу – провести поисковую работу с целью обнаружения условно пострадавшего. Четвероногие спасатели со своей задачей справились достойно.Тренировочные спуски на Добрынском завершаются 1 апреля. Сборы специалистов федеральных спасательных центров МЧС России проводятся регулярно. В ближайшее время тренировочные спуски с вертолёта Ми-8 выполнят и сотрудники МЧС России Владимирской области, рассказали в пресс-службе ведомства.Фото: 33.mchs.gov.ru/