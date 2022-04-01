Стоимость проекта - более миллиарда рублей.

Акушерский корпус в Коврове рассчитывают сдать в эксплуатацию уже летом. Александр Авдеев проинспектировал ход строительства больницы.Общая стоимость реконструкции превышает миллиард рублей. Несмотря на подорожание стройматериалов, а также проведение дополнительных работ, не учтённых в проекте, объект планируют сдать в срок.«Подрядчик заявляет, что стройка закончится в мае. После закупки оборудования, можно будет приступить к лицензированию медучреждения», - подчеркнули в Белом доме.Основные риски связаны с ростом цен на аппараты и устройства. На эти цели предусмотрено 580 млн рублей. Заключены 25 контрактов на сумму более 376,5 млн рублей. В перечне - инкубаторы для новорождённых, столы для реанимации, рентгеновские диагностические системы, ИВЛы, стерилизаторы, хирургические светильники.Предполагается, что корпус в Коврове станет самым современным и технологичным в 33-ем регионе. В его состав входят отделение патологии беременности, стационар, послеродовые, акушерское обсервационное и центральное стерилизационное отделения, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновские кабинеты.