Область обещает оказать поддержку местным предприятиям.

В ходе рабочей поездки в Ковров Александр Авдеев обсудил с руководителями электромеханического завода, ВНИИ «Сигнал» и швейной фабрики «Сударь» вопросы импортозамещения. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.«Глава региона брал на карандаш проблемные вопросы. Они связаны с развитием города, привлечением кадров, сферы образования, благоустройства», - пояснили в обладминистрации.Сейчас на КЭМЗе прекрасно справляются с замещением зарубежных деталей, используя для этого белорусские и ярославские комплектующие.«Мы видели уборочную технику, которая может спокойно заменить импортную», - подчеркнул Александр Александрович.По словам директора фабрики «Сударь» Екатерины Степановой, предприятие испытывает трудности из-за падения спроса на продукцию и конкуренции с мелкими ателье. Ресурсов для развития – не хватает.Во время пандемии производство перестроилось на выпуск защитных масок и комбинезонов для защиты медиков. Сегодня обстоятельства снова требуют гибких и быстрых решений.«Лёгкой промышленности необходимо оперативно выйти на импортозамещение по тканям и фурнитуре. Сейчас нам нужно поддержать их. Обратимся с ходатайством к правительству, чтобы в это непростое время был изменён налоговый режим для таких организаций», − заявил Александр Авдеев.Напомним, что сейчас фабрика перечисляет в бюджет до 35% от оборота.