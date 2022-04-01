Ручное управление процедурами введено по примеру правительства страны, которое перешло на аналогичную упрощённую систему.

Александр Авдеев подписал постановление о расширении случаев госзакупок у единственного поставщика. Мера вводится до конца 2022 года.Кроме случаев, указанных в 44-ом ФЗ, добавляются два новых варианта развития событий. Координационный совет при главе региона вправе определить единственного поставщика, либо конкретную закупку, по которой разрешается заключать контракт с единственным поставщиком.Состав комиссии утверждается отдельным распоряжением Белого дома. Заместителем председателя комиссии уже назначили вице-губернатора Александра Ремигу. Заказчик работ может обратиться в орган, если невозможно определить подрядчика конкурентным способом. Решение о выдаче актов на закупку будет приниматься голосованием. При равенстве голосов, Александр Авдеев обладает решающим правом выбора.Ручное управление процедурами введено по примеру правительства страны, которое перешло на аналогичную упрощённую систему.