Проиндексированные на 8,6 процента пенсии по государственному пенсионному обеспечению начнут...

Проиндексированные на 8,6 процента пенсии по государственному пенсионному обеспечению начнут поступать гражданам с 1 апреля по стандартному графику доставки - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Как сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области, повышение затрагивает около 28350 проживающих в регионе пенсионеров, включая почти 26300 получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (более 16700 пенсионеров) и потере кормильца (9180 пенсионеров).Одновременно с социальными пенсиями индексируются пенсии по государственному пенсионному обеспечению:− участников Великой Отечественной войны,− награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,− награждённых знаком «Житель осажденного Севастополя»,− военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей,− граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членових семей,− некоторых других граждан.Фото: freepik