Проиндексированные на 8,6 процента пенсии по государственному пенсионному обеспечению начнут...
Проиндексированные на 8,6 процента пенсии по государственному пенсионному обеспечению начнут поступать гражданам с 1 апреля по стандартному графику доставки - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
Как сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области, повышение затрагивает около 28350 проживающих в регионе пенсионеров, включая почти 26300 получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (более 16700 пенсионеров) и потере кормильца (9180 пенсионеров).
Одновременно с социальными пенсиями индексируются пенсии по государственному пенсионному обеспечению:
− участников Великой Отечественной войны,
− награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
− награждённых знаком «Житель осажденного Севастополя»,
− военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей,
− граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов
их семей,
− некоторых других граждан.
Фото: freepik