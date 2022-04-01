В отношении работника администрации города Карабаново возбуждено уголовное дело по факту...

В отношении работника администрации города Карабаново возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Александровскому району выявили факт незаконной приватизации и продажи жилья, находящегося в муниципальной собственности.Полицейскими установлено, что в декабре 2020 года 38-летняя заместитель заведующей одного из отделов администрации города Карабаново, используя свое служебное положение, незаконно завладела трехкомнатной муниципальной квартирой, расположенной в городе Карабаново, с целью ее дальнейшей продажи.Она оформила муниципальную квартиру на подставное лицо. Впоследствии квартиру чиновница продала, присвоив денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.30 марта в отношении 38-летней чиновницы возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Александровского ОМВД.