Департамент архитектуры и строительства Владимирской области возглавит Иван Щербаков. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев. До назначения нового
<a href="https://33live.ru/novosti/01-04-2022-departament-arxitektury-i-stroitelstva-regiona-vozglavit-ivan-shherbakov.html" target="_blank">Департамент архитектуры и строительства региона возглавит Иван Щербаков</a> - Департамент архитектуры и строительства Владимирской области возглавит Иван Щербаков. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев. До назначения нового
[url=https://33live.ru/novosti/01-04-2022-departament-arxitektury-i-stroitelstva-regiona-vozglavit-ivan-shherbakov.html]Департамент архитектуры и строительства региона возглавит Иван Щербаков[/url] - Департамент архитектуры и строительства Владимирской области возглавит Иван Щербаков. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев. До назначения нового