Департамент архитектуры и строительства Владимирской области возглавит Иван Щербаков. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев. До назначения нового

Департамент архитектуры и строительства Владимирской области возглавит Иван Щербаков. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев. До назначения нового директора исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель директора департамента архитектуры и строительства Сергей Дмитриев. Иван Вячеславович Щербаков родился в 1975 году в Коврове. Закончил Владимирский филиал Рязанского института права и экономики МВД РФ по специальности «правоохранительная