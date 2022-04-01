Депутат Госдумы Алексей Говырин провел приём граждан. Площадкой стала региональная общественная...

Депутат Госдумы Алексей Говырин провел приём граждан. Площадкой стала региональная общественная приёмная "Единой России". А главной темой - газификация.Общение прошло в режиме видеоконференцсвязи. Татьяна Якимова- одна из жительниц Суздальского района попросила внести изменения в законодательство в части возможного включения в список объектов догазификации многоквартирных домов. Де-юре подобные дома - многоквартирные, но по факту- состоят из двух квартир. Люди стали заложниками текущих нормативов. А жители деревень Рожково и Захарово Киржачского района просят включить их населенные пункты в программу социальной газификации. Подключения к голубому топливу ждут сто домов.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"):- Внимательно отношусь ко всем тем обращениям, которые поступают в мой адрес. И сегодня мы договорились с главой администрации Киржачского района о том, что мы возобновим работу, связанную с планированием газификации этих населенных пунктов. Это сложная работа, непростая. Нам нужно будет пройти несколько этапов согласования.