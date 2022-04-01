Почему начали вывозить стройматериалы с места стройки домов жилищного комплекса “Дуброва парк”? С этим вопросом к нам обратились обеспокоенные дольщики. Люди посчитали, что

Почему начали вывозить стройматериалы с места стройки домов жилищного комплекса “Дуброва парк”? С этим вопросом к нам обратились обеспокоенные дольщики. Люди посчитали, что строительные работы на объекте сворачиваются. В качестве доказательств нам предоставили эти фото. На них изображен кран и грузовик с полуприцепом, который везет какой-то материал. Судя по всему, техника отъезжает от недостроенных домов.