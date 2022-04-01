Волонтеры и активисты передали ребятам развивающие игры и наборы для творчества. К ним...

Волонтеры и активисты передали ребятам развивающие игры и наборы для творчества. К ним присоединился и секретарь местного отделения партии - Дмитрий Рожков.Дмитрий Рожков, член регионального политического совета партии"Единая Россия", секретарь собинского отделения:- Сейчас учебный год идет в активной стадии и канцтовары жизненно необходимы. В рамках системной нашей работы привезли большую партию канцелярских товаров.В коробках также- наборы для творчества и развивающие игры. Сегодня в доме - интернате живут 24 ребёнка. Директор учреждения Ольга Петрусенко рассказывает, что педагоги делают все, чтобы у каждого из воспитанников было счастливое детство.Ольга Петрусенко, директор "Центра содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения":- Мы всегда рады гостям, волонтерам, которые проводят здесь мастер-классы, помогают нам в материальном плане. Особую благодарность хочется выразить "Единой России", общественной приемной и Законодательному Собранию за помощь и поддержку, которую они оказывают нашим детям в их развитии, учебе и занятиям.