1 апреля «Энергосбыт Волга» отмечает четырёхлетие в статусе гарантирующего поставщика...

1 апреля «Энергосбыт Волга» отмечает четырёхлетие в статусе гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Владимирской области. С 2018 года компания эффективно работает в регионе, демонстрируя стабильность и развитие.По итогам 2021 года доля рынка «Энергосбыт Волга» во Владимирской области составила порядка 53%. На данный момент гарантирующий поставщик обслуживает уже более 456 тысяч клиентов - физических лиц и более 11 тысяч предприятий и организаций. Год от года растет объём реализации электроэнергии на розничном рынке. В 2021 году этот показатель увеличился на 4,1% и составил 3 671,6 млн кВт*ч.«Энергосбыт Волга» активно развивает проект по внедрению единого платёжного документа во Владимирской области. На данный момент единую квитанцию получают жители 14 районов. В числе партнёров компании 10 предприятий жилищно-коммунального комплекса.За последние два года «Энергосбыт Волга» внедрил несколько удобных дистанционных сервисов.Контактный центр компании работает шесть дней в неделю с 8 до 20 без перерыва. Звонки принимаются по телефону 8 (4922) 77-30-00.Для клиентов работают личный кабинет и мобильное приложение, виджеты и «живой» чат на сайте компании, приложения в соцсетях. Дистанционные сервисы набирают популярность. Только за 2021 год число абонентов, зарегистрированных в личном кабинете, увеличилось на 25% и превысило 87 тысяч.- Самое главное для компании — быть максимально удобной и открытой для клиентов. Мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим плановую работу по развитию дистанционных и цифровых сервисов. В этом году мы готовим несколько интересных акций. Участие в них смогут принять клиенты, зарегистрированные в личном кабинете, - рассказал генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.«Энергосбыт Волга» идёт в ногу со временем и предлагает клиентам перейти на электронный счёт. Виртуальные квитанции очень удобны: вовремя приходят по электронной почте, информация по платежам всегда под рукой и не нужно хранить кипу бумаг. Кроме того, отказ от бумаги в пользу электронного счёта – это цивилизованное движение в сторону экономии ресурсов.- Мы для себя определили вообще приоритетом, что будущее страны - в сохранении ее богатств для наших потомков. Представьте, что мы печатаем 450 тысяч счетов. Сколько деревьев ежемесячно уничтожается для того, чтобы доставить бумажный счет? А ведь этого можно избежать, просто зарегистрировавшись в личном кабинете и оплачивая услуги дистанционно, - отметил Александр Москвитин.