Компания «Упрдор Москва-Нижний-Новгород» ищет подрядчика на ремонт трассы федерального значения...

Компания «Упрдор Москва-Нижний-Новгород» ищет подрядчика на ремонт трассы федерального значения Р‑132 «Золотое кольцо», которая проходит в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 22 марта 2022 года. В документации к торгам прописаны все этапы работ – от подготовки до приемки.В состав обязательных работ входят: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия покрытия, устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, устройство слоя износа из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с розливом вяжущего, разработка грунта II группы, укрепление обочин асфальтогранулятом.Начальная цена тендера составляет 577 900 560,00 ₽Фото: freepik