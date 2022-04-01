У некоторых артистов жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине, заметил Вячеслав Вододин.

У некоторых артистов жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине, заметил Вячеслав Вододин.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале, что в настоящий момент саратовские артисты находятся в ростовском военном госпитале. Там они, по словам депутата, выступают перед ранеными. А на прошлой неделе приезжал с концертом Григорий Лепс, отметил политик.Он поблагодарил артистов, которые поддерживают российский военнослужащих, и раскритиковал тех, кто в погоне за деньгами и желанием сохранить концертные площадки покинули Россию и обвиняют ее. "Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовешь. Голос есть, а совести нет", – высказался спикер ГД.Володин продолжает настаивать на кадровых решениях в отношении предателей. По его мнению, те, кто находится на обеспечении у народа, должны покинуть руководящие должности в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и других сфер."Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях", – написал депутат.Ранее Вячеслав Володин европейских политиков перестать искать оправдания невозможности покупки российского газа за рубли. Председатель Госдумы считает, что на Западе сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро.