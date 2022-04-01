Сотрудники МВД борются с незаконным оборотом наркотиков. Для этого во Владимирской области проводится акция “Сообщи, где торгуют смертью!”. Каждый, став свидетелем такого

Сотрудники МВД борются с незаконным оборотом наркотиков. Для этого во Владимирской области проводится акция “Сообщи, где торгуют смертью!”. Каждый, став свидетелем такого правонарушения, мог позвонить в полицию и сообщить о противоправных действиях. С 14 по 25 марта было зарегистрировано порядка 50 таких обращений граждан. В результате проведения первого этапа акции, сотрудники полиции изъяли 200 граммов