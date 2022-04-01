В Департаменте архитектуры и строительства будет новый руководитель - сообщает пресс-служба...

В Департаменте архитектуры и строительства будет новый руководитель - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.1 апреля 2022 года должность директора Департамента архитектуры и строительства Владимирской области по соглашению сторон оставил Иван Щербаков. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев.До назначения нового директора исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель директора Департамента архитектуры и строительства Сергей Дмитриев.Фото: АиФ