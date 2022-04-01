До назначения нового директора исполнять обязанности руководителя будет заместитель Сергей Дмитриев.

С 1 апреля департамент архитектуры и строительства Владимирской области покинул Иван Щербаков. Распоряжение об увольнении подписал врио губернатора Александр Авдеев.Как сообщает пресс-служба Белого дома, он покинул ведомство по обоюдному соглашению сторон. Госслужащий проработал в департаменте чуть более года. Указ о его назначении был подписан в начале февраля 2021 года.Иван Щербаков родился 25 марта 1975 года. В 1994 году окончил Ковровский механический техникум транспортного строительства по специальности «Эксплуатация и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».В 1994-95 годах служил в армии. В запас уволился в звании сержанта.В 2000 году с отличием окончил Владимирский юридический институт по специальности «Юриспруденция». Работал в институте в качестве командира подразделения, а в дальнейшем преподавал на кафедре «Уголовно-исполнительного права».С 2003 года трудился юрисконсультом, впоследствии стал заместителем директора строительной компании ОАО «ТОПОС-19».В 2006 году Ивану Щербакову присвоена учёная степень кандидата юридических наук.В 2015 году он возглавил ОАО «ТОПОС-19».В 2016 году окончил РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».Иван Щербаков - кандидат в мастера спорта по мотокроссу, а также исполнительный директор Владимирской областной федерации мотоциклетного спорта.До назначения нового директора исполнять обязанности руководителя будет заместитель Сергей Дмитриев.