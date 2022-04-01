До назначения нового директора исполнять обязанности руководителя будет заместитель Сергей Дмитриев.
С 1 апреля департамент архитектуры и строительства Владимирской области покинул Иван Щербаков. Распоряжение об увольнении подписал врио губернатора Александр Авдеев.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, он покинул ведомство по обоюдному соглашению сторон. Госслужащий проработал в департаменте чуть более года. Указ о его назначении был подписан в начале февраля 2021 года.
Иван Щербаков родился 25 марта 1975 года. В 1994 году окончил Ковровский механический техникум транспортного строительства по специальности «Эксплуатация и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».
В 1994-95 годах служил в армии. В запас уволился в звании сержанта.
В 2000 году с отличием окончил Владимирский юридический институт по специальности «Юриспруденция». Работал в институте в качестве командира подразделения, а в дальнейшем преподавал на кафедре «Уголовно-исполнительного права».
С 2003 года трудился юрисконсультом, впоследствии стал заместителем директора строительной компании ОАО «ТОПОС-19».
В 2006 году Ивану Щербакову присвоена учёная степень кандидата юридических наук.
В 2015 году он возглавил ОАО «ТОПОС-19».
В 2016 году окончил РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Иван Щербаков - кандидат в мастера спорта по мотокроссу, а также исполнительный директор Владимирской областной федерации мотоциклетного спорта.
До назначения нового директора исполнять обязанности руководителя будет заместитель Сергей Дмитриев.