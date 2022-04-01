Он пояснил, что оружие изготавливал для себя в качестве хобби, часть - осталась от отца.

Житель Кольчугина предстанет перед судом за незаконные изготовление и хранение оружия и боеприпасов. Арсенал изъят из частного дома 50-летнего мужчины. На него завели уголовное дело по двум статьям. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.«В сентябре 2021 года в полицию поступило сообщение от женщины. Она сообщила, что её муж стреляет из травматического пистолета. На место прибыли сотрудники МВД. Сначала кольчугинец не хотел пускать их в дом, но через некоторое время открыл дверь», - делятся подробностями в ведомстве.Местные опера и чекисты обнаружили самодельные карабин, револьвер, составные части оружия, арбалет, 490 патронов, металлические банки с бездымным и дымным порохом массой свыше 570 граммов. Лицензии на хранение и ношение у фигуранта не было. Он пояснил, что изготавливал оружие для себя в качестве хобби, часть - осталась от отца. Стволы - изъяли.Дело передано в суд. Обвиняемому грозит 8 лет колонии.