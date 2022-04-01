В Коврове определился подрядчик, который займется ремонтом Павловского моста. Стоимость проекта -...

В Коврове определился подрядчик, который займется ремонтом Павловского моста.Стоимость проекта - 315 миллионов рублей. Срок реализации - 18 месяцев. Работы начнутся уже на этой неделе. Первый пункт - восстановление аварийной опоры. Проезд по путепроводу уже частично ограничен, с 3 апреля по Павловскому мосту будет приостановлено движение автобусов.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:- Компания из Нижнего Новгорода выиграла торги, и задача главы - контролировать, чтобы этот ремонт прошел как можно быстрее. Сейчас ждать нельзя, материалы дорожают, надо успеть в этом строительном сезоне выполнить все запланированные действия.Елена Фомина, глава города Коврова:- На сегодняшний день проблемным вопросом остаются объездные дороги - с восточной и западной стороны. По данному вопросу мною направлено обращение в адрес губернатора Владимирской области. Я уверена, что будет положительное решение по выделению нужных средств городу Коврову для ремонта объездных дорог.