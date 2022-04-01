Во Владимирской области стартует экологическая акция Чистый лес - сообщает пресс-служба...

Во Владимирской области стартует экологическая акция "Чистый лес" - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Её основная цель – привлечь внимание общественности к необходимости бережно относиться к деревьям и сохранять порядок в лесном массиве.По традиции акция разделена на весенний и осенний этапы, первый будет проходить в течение апреля и мая. В наведении порядка в лесах региона примут участие лесничества, государственные и общественные организации, органы местного самоуправления, арендаторы лесных участков, а также волонтёры, школьники и все неравнодушные граждане. Для участия в акции нужно обратиться в любое из государственных лесничеств, их адреса размещены на официальном сайте Департамента лесного хозяйства.«Всех, кто любит лес и хочет сделать что-либо полезное для природы родного края, призываем принять участие в акции! Добровольцев обеспечат необходимым инвентарём, вывоз мусора также будет проводиться организованно», – сообщил заместитель директора Департамента лесного хозяйства Алексей Кузнецов.Владимирская область участвует в акции «Чистый лес» ежегодно, начиная с 2016 года. В прошлом году в ней приняли участие более тысячи жителей региона.Фото: freepik